探射燈：「一換一」門檻仍高　團體促配合免稅推行

政府曾提出於2020年增加電動車數目至30%為目標，惟自2017年起，政府將首次登記稅由全數豁免改為限額豁免，並於去年公布電動車「1換1」計劃。當局於今年1月放寬門檻，惟申請數目僅微升，整體電動車數量仍與當局目標相距甚遠。有汽車關注團體認為，若政府有心推動電動車，以「1換1」計劃配合免稅政策會為較佳方案。



「1換1」計劃在今年1月放寬門檻，車主持有舊私家車期限減至18個月或以上，領有車牌最低要求為換車前12個月內，最少要有10個月車牌，拆毀舊車購買電動車，可獲最多25萬港元首次登記稅寬免額。然而，截至今年6月共有912輛首次登記電動私家車，雖較首階段略增，惟平均每月仍不足100宗，而目前電動私家車只佔整體登記私家車約2%，與當局30%的目標有一大段距離。



香港汽車及交通關注組召集人葉世雄指，「1換1」計劃即使在放寬門檻後仍不足以讓大量車主轉買電動車，關注組早向政府建議用「1加3」方案替代目前計劃，也就是舊汽油車換新電動車下，沿用最初全數豁免首次登記稅，此舉既不會增加整體汽車數量，也有較大誘因吸引車主換電動車，同時亦應加強充電設施及相關配套，方能有效。

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