Dr.東:　孕婦搬屋動土　易增早產風險

孕婦忌搬家動土的民間禁忌，原來大有智慧！家中添加新成員，不少人會由細屋搬大屋，但切忌心急在懷孕初期便搬屋。外國有研究發現，懷孕初期搬屋，孕婦早產及嬰兒體重過輕的風險將大幅增加42%，原因是搬屋要處理的事項多，少不免為所有家庭成員帶來壓力，而孕婦在懷孕初期的精神壓力上升，會對寶寶的健康構成不良影響。



美國華盛頓大學分析由2007年至2014年間出生的嬰兒健康情況，並隨機選取當中30000名懷孕初期（首3個月）搬屋的孕婦及另外12萬名沒有搬屋的孕婦，作為研究對象。結果發現，懷孕初期曾搬屋的婦女，她們誕下的嬰兒出現早產或體重過輕的比率為6.4%，而沒有搬屋者的比率僅為4.5%。



研究人員發現，即使計算孕婦年齡、教育程度、收入及吸煙習慣等影響因素後，研究結果還是一樣。研究學者指出，過往已有研究發現孕婦懷孕初期所產生的精神壓力，相比懷孕中期及後期的壓力，對嬰兒健康影響最大。搬屋不只影響胎兒，有研究發現小朋友童年時經常搬屋，健康狀況亦會較差。



研究表明此僅屬觀察性研究，需要進一步研究，才能證實搬屋與早產的因果關係。研究亦有不少局限，例如未考慮到孕婦搬屋的原因、搬屋後居住環境所帶來的影響等因素，這些或多或少會影響分析的結果。不過，研究團隊認為搬屋始終對孕婦有不良影響，建議勿在懷孕初期搬屋或移居。



除了搬屋對孕婦不利，過往哈佛大學亦發現，婦女於懷孕初期若沒有從魚類中攝氏足夠的奧米加-3，亦增加孕婦早產的風險。根據香港衞生署資訊，孕婦要熟讀一系列的飲食宜忌，要避免吸煙及避免飲用各式酒精飲料，吸煙易引致胎死腹中及增加早產機會；酒精亦妨礙胎兒發育。另外，孕婦攝取過多咖啡因，亦可能增加流產及嬰兒體重過輕的風險。



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