網民熱話：外傭沖涼爭廁所？　僱主下「沖涼令」勁霸道

僱主一家未沖涼，外傭姐姐唔准沖？有外傭僱主在網上發文，埋怨外傭沖涼時，和僱主一家「爭廁所」，於是向外傭下達「沖涼令」，未得僱主同意不能使用廁所沖涼。其行徑惹來網民圍攻，怒斥「工人唔係奴隸」。



網民SZe Wing MA昨日（6日）於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文指，家中外傭在僱主一家人仍未沖完晒涼情況下，便使用廁所沖涼，於是求對方「下次入去前問聲我哋有冇人用廁所」，變相要僱主批准才可沖涼。事主直言向姐姐講述新安排後，對方「好唔高興」。事主強調自己一家在晚上10時前都會「沖好涼」，暗示安排並不苛刻。



貼文發出後，不少人認為事主太過霸道，「沖個涼啫，咁都有得講，你都好嘢」、「沖涼都話要問過主人，等主人批准？」「家有家規，但係我係工人就唔打你工囉」；亦有留言建議事主應和外傭好好溝通，「邊個沖先都冇所謂，但係要講聲，因為沖涼時間較長，可以讓其他人先去廁所小解」，「各有各家規，你應該入屋時同佢講清楚」。



網民有話說

Dickson Glacier：你哋未溝通好！？

Nelzon Mok：「傭工」同妹仔或者奴隸係有分別㗎！

Miko Cheung：邊個先後無所謂，搞掂就得。

Kinmie Li：真係當人下人？



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