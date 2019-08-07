涉藏攻擊性武器及刑毀　利嘉閣男經紀需守宵禁

一名男子因形迹可疑於本周一(5日)晚上被警方截查並在其身上檢獲三把刀。其後警方再於男子位於樂華南邨住所內檢獲1把氣槍、逾百把刀具、鐵錘、頭盔及磚塊等。調查期間，男子曾毀壞警方文件。報稱任職利嘉閣地產經紀的被告蘇廣達，現被控一項管有攻擊性武器罪及一項刑事損壞罪，今(7日)於觀塘法院進行審訊。



控方申請暫時毋須答辯，並將案押後至10月2日等候進一步調查，包括檢驗在被告家中搜出的氣槍，以及被告身上的3個手提電話。控方以控罪嚴重反對讓被告保釋，但法庭批准被告以現金2000港元擔保外出，不准離港，亦要守宵禁令，並不得進入秀茂坪紀律部隊宿舍周圍100米範圍。



根據控方指控，被告在事發當晚在街上被正在執行反罪惡行動的警察認為表現鬼祟而截查，在他的袋內搜出卡片刀及剪刀等物品。之後再帶他回住所搜查，搜出10多把開信刀、10多把鎖匙刀及50把袋口刀、52把剪刀、一支氣槍、一個鐵錘、1個頭盔及1塊磚。警誡下被告保持緘默。



辯方律師向法庭投訴，被告在今晨4時半被落案起訴，警方一直沒給他控罪書副本，他並要到今晨8時半被帶上警車，才獲告知要上庭應訊，到9時05分到達法庭後才能匆忙聯絡代表律師。律師並指，在被告被捕後一直有律師跟進被告個案，亦曾到警署陪同被告錄口供，警方有律師的聯絡電話，但就未曾知會律師被告要提堂一事。律師又指被告住所就在秀茂坪宿舍附近，當時他正在返家途中。