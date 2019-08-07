5男女涉噴黑交通燈控刑毀　警方烏龍搞錯法院提訊

反修訂《逃犯條例》的多場遊行示威都演變成暴力衝突，有示威者在周日(4日)晚至周一(5日)凌晨反轉港九新界打游擊，戰線遍布多區。4男1女被指在周一凌晨破壞荃灣楊屋道與聯仁街交界及大河道與沙咀道交界4盞交通燈，其中1男1女另被加控拒絕出示身份證罪。



案件今(7日)在東區法院提訊，兩名被告冼廸及劉佳妮因留院未到庭，二人案件押後8月9日轉到西九龍法院再訊，3名到庭被告暫毋須答辯，案件押後10月2日轉往西九龍法院再訊，以等警方進一步調查。裁判官批准3名被告以現金1000港元保釋，但不能離開香港、須守宵禁令及定時到警署報到等，留院被告則繼續還押警方看管。



5名被告依次為自僱人士劉佳妮(32歲)、報稱無業的陳祖澤(22歲)、技工黃榮津(26歲)、報稱大學生的冼廸(22歲)及報稱無業的羅永恆(22歲)。5人共被控兩項刑事毀壞罪，劉及陳各被加控一項未能在規定下出示身份證罪。



控方指押後期間要翻查現場閉路電視錄影、檢取指模等，另亦會諮詢法律意見，又指因警方行政出錯，案件原本應在西九龍法院提訊，故下次再訊會轉回西九龍法院。



據悉5名被告事發時涉噴黑交通燈，被警方當場拘捕，而女被告被捕時肋骨受傷。