修例風波：菲律賓印尼憂香港局勢　菲傭或停輸港

反修訂《逃犯條例》示威持續引發激烈衝突。有外傭團體表示，菲律賓及印尼當局關注香港近日局勢，擔心在港工作的傭工人身安全，而菲律賓駐港總領事館將就香港情況向菲律賓勞工部提交報告，讓其決定是否暫停批准菲傭來港工作，最快一星期後提交報告。團體估計，一旦菲、印兩國暫停外傭輸港，將影響數以萬計外傭及香港僱主。



香港僱傭公會主席陳東風表示，他於一至兩星期前從菲律賓當地合作夥伴處收到消息，指菲律賓政府因應香港近日局勢緊張，有意暫停批准傭工來港工作；當地傳媒亦引述菲律賓勞工部部長稱關注香港社會混亂，會否令在港菲傭人身安全得不到保障。



陳東風今日(7日)與菲律賓駐港總領事館開會，獲悉領事館正就香港問題與菲律賓勞工部溝通，並會提交報告，讓勞工部考慮是否暫停批准菲傭來港工作。他稱，領事館籌備報告期間會與香港外傭中介公司接觸，了解如何避免菲傭參與相關示威活動、如何避免前往發生示威的地區，以及如何將香港社會的確實情況盡快向菲方反映等，預料最快一星期後提交報告。



除菲律賓外，陳東風稱印尼駐港總領事館近日聯絡業界，了解在港工作印傭是否安全，由6月示威開始至今，有沒有印傭因為示威活動而受傷或被捕。他稱，暫未聽聞印尼有意暫停批准印傭來港工作。



現時香港約有38萬至40萬名外傭，陳東風稱每年都有約10萬名新外傭來港，補充因為辭工、約滿等原因返國的外傭空缺。他估計一旦菲、印兩國暫停外傭輸港，將影響數以萬計外傭及香港僱主。