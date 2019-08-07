修例風波：雷射筆幾絕迹鴨寮街　檔主斥警方小事化大

警方昨晚(6日)在深水埗拘捕香港浸會大學學生會會長方仲賢，指他購買「電筒型雷射槍」，涉嫌藏有攻擊性武器，浸大學生會則指方當時是購買「雷射筆」。東網記者今(7日)到深水埗鴨寮街視察，發現雷射筆幾乎絕迹鴨寮街排檔，不少檔主一聽到雷射筆三字已「耍手擰頭」表示不知道，有檔主表明因社會氣氛敏感而沒有再售雷射筆，並直斥政府及警方過分敏感。



現場所見，不少檔口有出售電筒，部分有售小型雷射筆，但電筒型的雷射筆近乎絕迹。檔主劉女士有售高檔次電筒及具雷射功能的電筒，售價約300港元以上。她指，學生較少到店內購買相關產品，她不認同政府將排檔售賣的廉價雷射筆視為攻擊性武器，「根本唔係武器」，主要用於教學，直指「政府太敏感啫」。



有男檔主表示，本有售賣百多港元的雷射筆，但自6月起沒再出售，因為氣氛敏感以免影響生意，平日有較多於地盤工作人士或觀星者購買，形容是「普通嘢」，認為警方小事化大。



有市民繼續到鴨寮街購買雷射筆，有男學生指，自己買了4支小型雷射筆，只用作觀星並會參與今晚網民號召的觀星會，不擔心會被警方懷疑，批評警方拘捕屬不合理，反問「我真係用嚟睇星，點解要拉我」。