申裝氚氣指示牌無交資料政府拒處理　承辦商提覆核

一間公司欲在一地舖裝設毋須插電亦能發光的「氚氣指示牌」，由於氚氣具放射性，因此安裝前要向香港輻射管理局申請。由於該因公司不同意管理局政策，要安裝地點不能裝電力指示牌才會審批氚氣指示牌的申請，拒絕向管理局提交資料，管理局遂拒絕處理其申請。該公司為此於昨日(6日)向高院提出司法覆核申請，要求管理局按法庭判決指示處理他的指示牌申請。



本案申請人勝協發展有限公司，它在去年9月向管理局申請，於謝斐道一個現為食肆的舖位內，安裝4個氚氣指示牌。因申請人拒絕應管理局要求，提供資料證明安裝地址無法使用電力指示牌，管理局於去年12月表示無法處理申請人的申請。至今年1月，申請人按法例規定，將管理局的決定向特首上訴，最終特首委派衞生署署長代行回覆，僅表示申請人可提供所需證據重提申請。



申請人現表示，就算它沒有提供資料，管理局在職責上還是要就它的申請作決定，而非單純拒絕繼續處理，管理局這樣做是拒絕履行其責任。至於特首方面，在法律上亦不能將決定上訴的責任交由衞生署署長代行。況且，衞生署署長正正是管理局的當然官守成員，由署長決定針對管理局的上訴，是違反自然公正原則。



最後，申請人指管理局政策，是侵犯了申請人私人產權，屬違反《基本法》第6及第105條。基於上述理由，管理局和特首的決定並不合法，法庭應指示管理局處理其申請。