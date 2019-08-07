疑舊相識「篤灰」販毒兼毀窗　無業漢潑鏹報復囚4年

32歲無業漢楊家樂，疑因與相識10多年的舊相識有積怨，質疑對方兩度向警方作出舉報而令他入獄，其後又指對方毀損他家的窗戶，拿通渠水潑向對方，可幸對方成功避開並沒受傷，楊最終被捕。楊今早(7日)於高院承認一項有意圖而淋潑腐液罪，被判監4年。



案情指被告與蔡姓事主早於15年前已相識，蔡於2011年曾向警方舉報被告涉販毒活動，2人因此有積怨。被告於去年5月29日又懷疑蔡損毀他家中窗戶，2人透過電話訊息互相指罵，被告其後相約蔡於屯門田景邨公園見面。蔡當時與3名男子一起，被告手持一支通渠水並潑向蔡，惟他成功避開並逃走，被告追趕蔡但被蔡的友人制服並受傷，被告又伸手進背包想拿另一支通渠水但同被阻止，被告最終被捕。



警方發現被告手持的通渠水樽蓋曾被改裝過使其更易淋潑，被告其後向警方承認與蔡有「牙齒印」，並懷疑他損毀其窗戶而以通渠水淋潑他但遭蔡的友人阻止且被打，其後失去記憶被捕。



被告曾於2016年與一泰籍女子結婚，但同年已分開，他過往曾有3次案底，包括搶劫，藏毒及販毒罪。辯方求情指被告父親於10年前過身，母亦有精神病現居於護老院。律師指被告年幼時父母離婚，父親再婚，他居於寄養家庭且缺乏家人關愛，致誤交損友認識黑社會人士，包括事主，被告其後亦染上毒癮。



律師指被告過往兩度因事主舉報他涉毒而入獄。案發時事主聯同手下向他收保護費，他拒絕後事主揚言會破壞其窗戶。其後他窗戶確被破壞，報警後卻沒人被捕。辯方又指被告案發前曾吸毒並受其影響，淋腐液後又被事主手下打致腦震盪、內出血及聽力受損。醫生亦指被告因吸毒影響致有精神錯亂，惟經治療後已情況穩定，重犯機會低。



不過法官判刑時對被告稱事主為黑社會向他「收陀地」一事感懷疑，因被告被捕後從無向警方說及收陀地的事。法官又指被告的傷勢亦有可能是被制服時造成，認為不夠證據證明被告遭事主友人打致身體嚴重受傷。



法官又指被告明顯是有計劃要令事主身體嚴重受傷，從其改裝通渠水樽蓋一事可見一斑，事主沒有受傷亦只是他幸運。法官考慮到被告因與事主有積怨犯案，且在吸毒後受其影響，並考慮到事主沒有受傷，故以監禁6年作量刑起點，因被告認罪給予三分一減刑。雖然法官同情被告的悲慘成長背景，但認為並非減刑因素，故最終判監4年。