「萬能Key」失效12案件受影響　其中2宗撤控

終審法院早前裁定，「不誠實取用電腦」罪名不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機作案情況，令該「萬能key」控罪被廢武功。自終院今年4月4日下判決截至8月2日，律政司處理共約12宗與「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪有關，而受該判決影響的法庭案件，其中9宗案件的法律程序已經完成，3宗案件的法律程序仍在進行。



根據律政司回覆立法會司法及法律事務委員會的文件指，在該12宗案件中，有2宗案件，律政司持續覆核已展開的檢控工作，認為有關證據不再足以確保有合理機會達致定罪，因此停止檢控，控罪被撤銷，2宗案件控方不提證據起訴，但向法庭申請頒令，命令被告人簽保守行為，申請獲法庭批准。



另有6宗案件，控方申請修訂部分控罪，改以其他控罪繼續進行檢控；2宗案件控方申請撤回「不誠實取用電腦」控罪，但就案中其餘控罪繼續進行檢控，不過其中1宗案件因證人後來拒絕出庭，控方遂不提證據起訴餘下控罪，控罪被撤銷。



律政司在文件指，針對終院有關判決帶來的影響，保安局正與相關部門積極研究有關罪行的修例工作，律政司亦一直與執法部門緊密聯繫，以確保所有可能受判決影響的案件得到適當處理。