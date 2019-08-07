修例風波：港澳辦斥修例已變質　帶明顯顏色革命特徵

香港修訂《逃犯條例》風波持續，國務院港澳事務辦公室及中聯辦周三(7日)於深圳舉行座談會。港澳辦主任張曉明表示，修例事件變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵，對公然挑戰一國兩制原則底線的違法犯罪活動，都要追究幕後策劃者、組織者及指揮者的刑事責任。



張表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，當前最急迫和壓倒一切的任務是要止暴制亂，恢復秩序，阻止香港滑向沉淪深淵。如果任由「暴」和「亂」持續，會毀掉香港的法治基石、繁榮穩定和一國兩制。若香港局勢進一步惡化，出現港府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。



張又指，港人面臨着重要選擇，是捍衞一國兩制，還是縱容一些人摧毀一國兩制；是守護香港，還是眼睜睜看着香港沉淪；是高舉法治和正義的旗幟，還是向暴力和邪惡屈服。他希望大家把一切個人利益和恩怨放到一邊，顧全大局，團結一致向前看。



中聯辦主任王志民亦表示，現在這場鬥爭已是香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，已經到了退無可退的地步。他指，儘管香港局勢嚴峻複雜，甚至險阻，但堅信在香港街頭暴力不斷升級、「黑色恐怖」蔓延的時刻，一定會有愈來愈多人帶頭打破可怕的沉默，率先發出正義之聲，止暴制亂，共同穩住香港局勢。



全國人大常委譚耀宗會後指，張曉明曾引述鄧小平講話內容指若香港出現動亂，中央一定會干預。對於有人問及目前為何中央不出手，基本法委員會前副主任梁愛詩引述張指，中央現時未出手，但不等於不會出手，《基本法》有足夠規定，若特區政府遇到動亂，解放軍可應特區政府要求平亂，全國性法律亦可在港實施。



身兼行政會議成員的立法會議員葉劉淑儀引述張指，不能期望回應五大訴求後，暴力就可停止；就獨立調查委員會，張解釋只能在事件完結及社會平靜後，才能調查真相，現時無條件去做。