修例風波：警方稱雷射槍可致盲　深水埗拘9人

修訂《逃犯條例》風波持續，警方昨晚(6日)於深水埗拘捕浸會大學學生會會長方仲賢，致一批市民昨晚到深水埗警署外聚集聲援，警方要施放催淚彈驅散人群。警察公共關係科總警司謝振中表示，過千名示威者昨晚圍堵深水埗警署，部分激進示威者掟磚、打爛警署窗戶。警方在深水埗拘捕9人包括7男2女，介乎20至45歲，涉及非法集結、阻差辦公、藏有攻擊性武器等，並在深水埗施放20枚催淚彈，有1名警員受傷。另7人今上庭提堂。



網上流傳一名帶防毒面具的警員講普通話，疑內地執法人員混入警隊，警方否認說法，稱是同袍帶上防毒面具，說話未必清楚，網上全屬謠言。另有片段拍得警員在高處投下燃燒物品被指是投炮仗，警方指片段發生於8月5至6日期間，當時天水圍警署被衝擊，警署低層窗戶被打爛，在沒有選擇下從高位掟下手摘催淚彈。



至於昨晚在深水埗被捕方仲賢，警在他身上搜出10支「雷射槍」，涉嫌藏有攻擊性武器。警方安排以檢獲的雷射槍即場示範，近距離照射紙張，不足10秒射中的位置已冒煙，輕微燻黑並傳出焦味。警方強調這批雷射槍並非坊間所指的「雷射筆」，而是「高能量雷射槍」，經諮詢眼科醫生等意見，其射出的強光可以導致皮膚灼傷甚至永久失明。

