控XLV紅酒代理商侵權　LV勝訴獲賠償

法國著名奢侈品品牌Louis Vuitton(LV)，早前民事控告「XLV」品牌紅酒的香港代理商及代理商董事侵犯商標，案件今年1月於高院原訟庭審訊。首被告沙路威法國紅酒有限公司缺席聆訊，其董事、即次被告黃守迎，則在去年11月被頒令破產，聆訊時親自應訊，並無聘請律師。經6日審訊後，法官今午(7日)頒發書面判詞，裁定原告LV勝訴，頒布禁制令正式禁止被告的侵權行為，及要被告賠償。



法官在判詞表示，接納原告方傳召的獨立證人證供，裁定被告出售的紅酒，的確會令公眾混淆是原告出品，其招紙上的商標亦與原告已註冊的商標太接近。此外，被告方的辯解指，涉案紅酒是由原告集團的後人Xavier Louis Vuitton推出發售，「XLV」的名稱只是Xavier Louis Vuitton的縮寫，符合《商標條例》使用自己名字可以免責的規定。



不過法官就指此免責規則只適用於名字的本人，被告並不符合資格。此外，被告的行為亦不符合此免責規定只限「誠實使用」的原則。由於上述理由，法官判原告方的指控成立。