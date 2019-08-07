修例風波：浸大校長拒譴責警方　指港局面難解

浸會大學學生會會長方仲賢因購買雷射筆被捕一事引起社會關注，浸大學生會今(7日)發起在校園內集會，約400名學生、校友、教職員及大專院校學生等參與，浸大校長錢大康及副校長(教與學)周偉立出席。



有學生出席集會時戴頭盔，多名浸大學生會前會長發言，前會長雷樂希指，現時年青就是罪，「你年青係原罪、你買筆係要射警方、戴頭盔就係衝擊」，批判政府千方百計打壓。



校長錢大康指，昨晚知道學生被捕及入院後已到醫院了解，當時方的情緒已穩定，稱頸部痛楚。錢發言後多名學生質問錢的立場、會否與學生同行及譴責警方濫捕等。錢回應指不贊同任何暴力包括警方及示威者，但拒絕應學生要求公開譴責警方暴力，錢在多番質問後，回應學生提問稱「買（雷射筆）無問題，用就有問題」，隨即被在場人士報以噓聲，並高叫「譴責、譴責」等口號。



錢直指對現時香港的局面沒有解決辦法，「我都唔知點解決，但對話好過打交」，強調會反映學生意見，又表明支持雙普選及會與其他大學校長商討相關立場，因基本法內列明有普選。錢其後因事提早離開，大批學生隨即湧上台前，並走到浸會大學道要求繼續對話。



錢離開後，一眾浸大學生在浸會大學道一帶包圍兩名副校長，包括楊志剛及周偉立。楊曾在報章撰文形容是次反送中運動屬顏色革命，被大批學生質問其個人立場，楊強調會為撰文負責，但拒絕即場表達個人立場。眾人回到校園內與副校對話，學生情緒激動，要求與錢大康直接對話，質疑有何事較學生重要而要提早離開。周指，錢在學生會邀請前已有其他公務要出席，強調會在開學後盡早安排另一場對話，學生批評「9月我畀人打死啦」。