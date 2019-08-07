修例風波：遊行集會不合作運動持續　明晚先逛海港城

反對修訂《逃犯條例》風波持續，示威者指政府無視民間訴求，繼續發起多場遊行集會及不合作運動表達不滿。網上流傳有人準備於明晚(8日)發起「個人遊」尖沙咀海港城商場的集體活動，呼籲市民一同到商場「試電器、試玩、試食、試化妝品」「解壓」。航空界亦將於後天(9日)起一連三日發起「萬人接機集會」，另本周六(10日)及下周日(11日)亦分別舉行4場遊行或集會。



網上有人流傳海報，指明晚7時至9時於海港城有「SUMMER HAPPY HOUR」活動，並寫明「五大訴求，缺一不可，光復香港，時代革命」，呼籲市民到該商場逛街「解壓」。有網民留言指，逛商場令商場人流增加，當人流多到水洩不通，商戶應接不暇時，商家需要想辦法解決；但若活動令商戶生意受影響，商戶更可盡快向政府表達取消極具爭議性的政策。留言又指，選擇海港城為活動地點，主因交通方便、商場店舖種類多，而且有大量內地旅客：「自發行街嘅你，要多啲同遊客溝通。」



至於航空界將於後日下午1時起，一連3日發起「萬人接機集會」，在一號客運大樓機場接機大堂發起靜坐，以和平表達民間五大訴求，表明不會破壞、衝擊、進入禁區，呼籲參加者可以在行李篋和背囊張貼宣傳單張。



另外，各區的遊行亦不間斷舉行，周六及下周日兩日各有兩個遊行，「大埔遊行」於周六舉行，由大埔頭巴士總站遊行至運頭角里馬會投注站外；另有一場「守護孩子未來」親子集會/遊行。至下周日亦有兩場遊行，包括下午1時的「港島東遊行」，由銅鑼灣維園遊行至渣華道遊樂場，以及「深水埗遊行」，活動將於下午兩時半集合，由楓樹街遊樂場遊行至深水埗運動場。兩個遊行的不反對通知書仍待審批。



本月17日下午3時半亦有「光復紅土，還我靜土」遊行，由紅磡大環山公園遊行至九龍城碼頭；另「荃葵青遊行」則於本月18日舉行。而民間自發今早(7日)到灣仔稅務大樓接公務員放工，附近有部分商店落閘戒備，惟最終未見人影；亦有人於網絡流傳準備再發起港鐵不合作運動，計劃於下周一(12日)上午7時半堵塞港鐵鑽石山站、炮台山站及荔景站，但行動暫未有定案。

