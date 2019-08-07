毓民特區：安老如虐老　高官尸位素餐不知恥

香港人口老化問題嚴重，惟安老服務未見改善。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批本港安老變虐老，怒斥港府高官尸位素餐，靠寫網誌、開記者會治港，對施政無能不知羞恥。



黃毓民在節目中指出，反對修訂《逃犯條例》引發連串示威，或成為特區政府成立以來最嚴重的一個政治風暴。月薪數十萬元的主要官員，每天只是開記者會或寫網誌，而律政司司長鄭若驊等高官則連日「龜縮」，「廢柴政府」管治失效，經濟發展、改善民生方面更無從談起。



在安老服務問題上，勞工及福利局局長羅致光日前發表網誌，引用社會福利署巡查安老院的次數以及定罪數字，讚揚監管安老院工作有成效。黃毓民炮轟羅的網誌令人啼笑皆非，安老問題不在於社署巡查次數及定罪數字，而在於安老院舍宿位數量及服務質素。



對於每年多達五、六千名長者未等及獲安排公營院舍宿位便離世。黃毓民慨嘆是人間慘劇，又批評政府漠視安老院舍數量不足，而羅致光則在網誌讚社署監管工作有效，根本是「無恥之尤」。



香港作為全球樓價、租金、生活費最貴的地方，政府卻沒有辦法令港人，包括長者可以分享經濟成果。黃毓民批評政府沒有反省安老事務目標，亦沒有檢討資源分配等問題，官員只懂開記者會、寫網誌，難怪如今淪落到民怨沸騰的局面。



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