政Whats噏：遊行後密會　郭榮鏗譚文豪急向漢奸黎匯報？

反對修訂《逃犯條例》嘅行動持續升級，演變為連場激烈衝突，而一直同民主派喺反修例事宜上大合奏嘅壹傳媒黎智英（漢奸黎），日前被國務院港澳辦點名鬧爆後，今日傍晚又同兩名公民黨（公文袋）立法會議員、即法律界郭榮鏗同譚文豪密會。郭榮鏗喺中午先搞完法律界黑衣反修例遊行，唔通係去同漢奸黎匯報？



今日下晝4時許，漢奸黎獨自返回其位於何文田嘅寓所，其助手Mark Simon則喺約6時30分到埗後，即時喺座駕攞咗啲行李出嚟，再攞入漢奸黎寓所，相隔20分鐘後，漢奸黎嘅七人車就載住郭榮鏗同譚文豪抵達，並進入漢奸黎寓所。密會到晚上約8時40分，就見到漢奸黎嘅七人車載住郭、譚離開寓所，而七人車就送兩人到立法會，佢哋隨即返回辦公室。呢兩個鐘嘅密會中，究竟佢哋幾個傾咗啲乜？



被指係違法佔領行動（佔中）「幕後黑手」嘅漢奸黎，喺修訂《逃犯條例》事件中又同民主派一唱一和，搞風搞雨，更曾經喺多場反修例示威遊行中行頭位，又再當正自己好似佔中時候做總指揮咁，喺度指手劃腳，催促遊行隊伍嘅步伐。



經過連場嘅反修例遊行同不合作運動，交通被癱瘓，多區更爆發激烈衝突，而郭榮鏗今午亦發起法律界反修例黑衣遊行，下晝兩點半宣布遊行結束，相隔四個鐘到就急急腳走去見漢奸黎，所為何事？唔通係去做匯報？