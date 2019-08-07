政Whats噏：憂商界反彈　傳政府再研MPF撤對沖方案

行政會議喺舊年拍板通過萬眾期待、商議多時嘅取消強積金對沖劃線方案，而勞工及福利局局長羅致光亦都多次講過，會喺今年落實細節同展開立法草擬工作。可惜立法會遭到大肆破壞，會都開唔到，社會大亂之際，竟然傳出政府擬重新檢視過取消強積金對沖方案，令到推展時間表有變數，未必能喺原訂2024年落實！



取消強積金對沖唔係新鮮事，係勞工界多年來嘅訴求，早喺上屆政府已經提出，幾年後落到現屆政府手上就變成補貼方案，政府對僱主補貼期長達25年，補貼金額亦高達近300億港元，仲要為僱主設立專項儲蓄戶口，整項修例工作極為複雜。



睇落好多補助，都得不到勞資雙方完全認同，有勞方團體認為方案係「假貨」，令打工仔權益受損，要求政府取消「劃線」安排。一直係反取消對沖大旗手嘅立法會議員鍾國斌(Felix)，更代表商界公開點斥方案係搵商界笨，據知Felix喺幾個月前已密會跨黨派討論，試圖拉低方案。



消息指，政府高層近來約見唔同政商界人士，其中有人就明言香港經濟將會有大衰退，反問個取消對沖方案係咪要改一改？甚至有建議使用Felix嘅基金池取替現有方案，期望唔好令商界百上加斤，而政府高層就明言會詳細考慮。不論方案微調定大改，消息人士認為喺弱勢政府管治下，要順利通過任何方案都係難事，落實時間定必延誤。



勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪(阿彪)對有關消息感驚訝，表明係第一次聽到呢個傳聞，直斥政府真係咁做就係極為不智！阿彪解釋，明白經濟可能會出現衰退，商界或有倒閉潮，甚至要遣散員工，但唔能夠因為擔心商界負擔唔到強積金對沖資金，就倒果為因推遲方案，或推倒重來㗎嘛！佢大嘆方案共識得來不易，政府最多咪加大補助金資助僱主，呢個時候推倒定必引起市民反感，警告政府唔好喺度加鹽加醋，亦呼籲政府履行諾言，喺新一屆立法會會期提交草案，唔好再變。



一直以來商界喺香港政策上有好大嘅話語權，不論對錯，實際效果係商界出聲，政府都要諗諗，而時下局勢動盪，政府的確難以再承受商界「叛變」，但以斬腳趾避沙蟲方式處理原來傾好嘅方案，又會唔會令社會再度失衡呢？今鋪真係左右做人難嘞！