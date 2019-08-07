前見習騎師莫振華死因研訊　遺孀質疑冇救護車駐場

前見習騎師莫振華「掛鞭」後轉任策騎員，他於去年7月在沙田馬場替賽駒「越影」晨操時，該駒失控亂跑，莫不幸意外墮地受傷後不治，終年卅九歲。死因庭今(7日)就意外召開死因研訊，莫的遺孀質疑馬會在事發後先通知保安組，未有及早報警，而且當時也沒有救護車駐場，耽誤了搶救時間。閉路電視片段顯示，「越影」失控亂跑前，另一賽駒「心中有您」突然性情大變。裁判官一度質疑是否有馬伕向用水柱噴「心中有您」的屁股，令該駒受驚。



根據證供，莫振華於騎師訓練學校畢業後，曾任騎師數年，「掛鞭」後轉投幕後，於2012年加入肇事的方嘉柏馬房任策騎員。意外發生於去年7月17日清晨近六時，救護車在事發後約二十分鐘到場，莫被送往威爾斯親王醫院搶救後不治。馬會今派律師出席研訊，曾代表馬會向莫的遺孀致以深切慰問。



莫的遺孀鍾灼貞供稱，事發日清晨六時，保安員登門到馬會職員宿舍找她，通知她丈夫剛發生意外，她收到消息後攜同子女到醫院。在醫院她見莫的鼻及耳滲血，醫生告訴她莫情況不樂觀，叫她要有心理準備，莫先後接受腦掃描、開腦手術，又被送入深切治療部，惟延至翌日下午過身。



馬會副練馬師鍾智強供稱，鍾與莫相識逾二十年，事發時鍾是莫的上司。莫通常每日凌晨4時便到馬房替馬匹晨操，當日莫騎著六歲的「越影」在地堂沙池踱步熱身，鍾觀察了數分鐘，不察覺「越影」情緒不穩，因此鍾短暫離開到更衣室換衫，鍾目擊不到事發經過。後來鍾聽到有人大叫有馬匹走失，未幾鍾見莫倒臥沙地上呼吸急促，莫當時鼻孔滲血，且沒甚麼反應，鍾遂要求下屬通知保安組報警。



鍾表示，保安員熟悉馬房附近的環境，由保安員為救護車引路，可減省送院時間，而事發時正值馬場歇暑，在該時期通常有十至十四日的空檔期沒有救護車駐場，但事件發生後，馬會已安排全年所有時間都有救護車駐場。鍾指「越影」平日性格乖巧，事發前沒有異樣，莫也沒透露當日自己身體不適。



庭上播放肇事馬房的錄影片段，片段顯示當時「越影」與另外兩隻馬匹在沙池繞圈晨操，場邊有馬伕替「心中有您」沖身，惟「心中有您」突然性情大變，將綁繩搖甩和跑回馬房，「越影」在差不多隨即也失控亂跑，令莫墮地。



裁判官質疑該名替「心中有您」沖身的馬伕將水柱噴向該駒的屁股，令該駒受驚。庭上透露，該馬伕只是由內地來港的實習生，但鍾不認為該馬伕有令「心中有您」受驚。