修例風波：浸大校長夜會師生不歡而散　學生會罷搞新生註冊日

浸會大學學生會會長方仲賢因購買雷射筆被捕，浸大學生會於昨日（7日）發起集會聲援方仲賢，傍晚時分有數百名學生、校友、教職員等參與，校長錢大康亦有出席，但提早離場，錢在深夜返回集會現場與在場人士繼續討論，惟集會在今日（8日）凌晨不歡而散，浸大學生會宣布今日「罷reg（罷搞新生註冊日）」，並呼籲其他學會響應。



錢大康在昨晚11時返回集會現場後，先就提早離場道歉，表示自己是前往與捐款者會面。在場學生情緒激動，更有人向錢爆粗。有學生多次追問他警方拘捕方仲賢「啱定唔啱」，錢回應指「我無法律常識下，我覺得係有問題」。錢又觀看學生被捕片段後，承諾會要求警方解釋為何有相關行為。



錢表示，一定會就方仲賢被捕一事，與警方周旋，要求警方作出合理交代。有與會人士要求錢大康譴責警方拘捕方仲賢，錢大康拒絕；期間又有在場學生要求錢正式向警察投訴科作出投訴，甚至一起前往警總，錢大康亦拒絕。錢一再重申會與警方聯絡交涉，希望與會人士可讓他「以自己的方法」處理事件；又強調希望能令警方撤消方仲賢的控罪。錢亦表示，先要與警方「有dialogue（對話）」，搜集資料，否則難言是否譴責警方。



至凌晨1時左右，學生會代表上台最後再問錢是否譴責警方濫捕，錢再強調先要與警方「有dialogue」，他話音未落，學生會代表就指與錢對話已無意義，宣布今日會「罷reg」，並拉隊離場。學生評議會主席其後亦呼籲所有學會響應「罷reg」，台下學生群起高呼「罷reg」，之後陸續離場。其後仍有學生不滿錢大康「用自己方式」處理事件之說，對其指罵；錢在台上側門離開時，亦有學生諷刺他走後門。