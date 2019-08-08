修例風波：逾200人凌晨留守太空館　雷射筆「觀星」變嘉年華

【01:10】留守示威者情緒高漲，跳舞助慶，有人用雷射筆射向跳舞人士身上，期間，有人用帶備的水樽互相淋潑，仿似泰國「潑水節」，另近日衝突的緊張氣氛變得平和。



香港浸會大學學生會會長方仲賢因藏有「雷射槍」，被警方以「藏有攻擊性武器」拘捕。有網民發起昨晚(7日)到尖沙咀香港太空館外，教導市民如何用雷射筆「觀星」。九龍公園體育館、香港文化中心提早於昨日傍晚6時關閉。至昨晚8時半，太空館外逾千人聚集，排隊輪候使用天文望遠鏡。至晚上9時許，聚集的人群企出半條梳士巴利道，但交通未受人潮阻塞。



有人使用觀星筆射向香港藝術館外牆一段時間後，有人稱玻璃未爆，笑言商戶違反商品說明條例，高呼「回水」；亦有群眾笑稱正進行「幻彩太空館」，嘆附近光污染嚴重，肉眼只能望到木星。附近未見警員巡邏，亦沒有人干預「觀星」活動。



至晚上11時現場依舊播放音樂，如電影《星戰》主題音樂，已故歌星羅文的名曲《激光中 》，並圍圈跳舞、玩數字球。不少市民使用雷射筆照向太空館外牆，至今日(8日)凌晨零時許，有市民陸續離開，約有200名市民繼續狂歡；有外籍人士加入，大批市民戲稱為「亂港」外國勢力「CIA」。