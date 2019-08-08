修例風波：議員斥執法雙重標準　警方行動如極權政府

對於有大學生持有十支電筒型雷射槍，被警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。立法會議員尹兆堅昨日形容，警方和政府違規執法、以武力鎮壓、濫捕、濫告無辜、執法持雙重標準、徇私枉法，炮轟這些行動如極權政府。



尹質疑：「早前天水圍發生有人向群眾射煙花，（不法分子）被影到車牌，但（警方）有冇拉過人呀？南邊圍嗰部車裝滿架生（武器），警方都話有啦，有冇拉過人呀？點解會咁呀？喺黃大仙警察宿舍掟落嚟嘅炮仗，有片有相啦，有冇拉過人呀？喺荃灣出刀斬人，報咗警，有冇拉過人呀？北角攞棍打人，打人咁多個鐘啦，又係冇警時分，又係元朗（白衫軍襲擊市民）翻版！」他指香港這個亂局是政府造成。



至於網傳三宗涉及懷疑警方作出違規行為的短片，包括有警員疑似以普通話發號施令，被質疑是內地執法人員混入警隊在港執法；有警員從高處向人群拋下炮仗；有警員在停車場更換黑衣，被懷疑假扮示威者混入人群。



警方昨日罕有地主動澄清全數否定上述指控，指警員戴有防毒面具，其說話根本聽不清楚，否認有內地人員混入，亦稱炮仗其實是手擲催淚彈，而警員更衣只是因跨區調配。



另外，根據獨立監察警方處理投訴委員會網頁，截至本周一（5日），與修例有關大型公眾活動衍生的投訴警方個案已達三百三十二宗，涉及的指控達四百二十九項，最多牽涉疏忽職守，有一百七十項，而涉及行為不當的指控有一百二十二項、五十三項涉濫用職權、廿項牽涉毆打。