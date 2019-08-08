借勞工議員名行騙　女子被呃24萬元積金供款

騙徒借區議員、強積局之名網上行騙，打工仔痛失逾24萬港元強積金供款！有女事主3個月前在網上認識一名男子，隨即被游說參與內地工作計劃，更被慫恿以永久離港為由，提早提取強積金供款，騙徒更以虛假職稱訛指有關計劃獲「離島區區議會主席鄧家彪」推薦，女事主不虞有詐一一照辦，最後將提取的逾24萬港元強積金供款交予對方，但對方未兌現承諾，事主致電鄧查詢時始揭發事件，立即報案求助。警方證實接獲上述報案，案件列作以「欺騙手段取得財產」跟進。



年齡屬80後的女事主5月中在社交網站認識一名姓李男子，對方聲稱正尋找長期合作伙伴到內地進行工作計劃。她其後致電聯絡，對方稱獲鄧家彪推薦，向積金局申請經費到外地，並以此遊說女事主以永久離港為由，提取出其名下3個強積金計劃的供款，女事主信以為真，到民政事務署宣誓，取得永久離港的證明。



她申請提早提取強積金時，其中一間基金公司向她索取內地向港澳居民發出的居住證，女事主無法提供，再向李姓男子查詢，對方顯得十分熟悉基金公司的運作，叫女事主將供款先轉到另一間基金公司，再申請提取。至今年7月底，女事主的申請獲准，合共提取逾24萬港元供款。



李姓男子派出一男與女事主到銀行提取現金，她將現金交予對方後，該名男子聲稱先上去積金局，叫她在電梯大堂等候，但她等不到人。女事主其後致電李姓男子查詢，對方稱積金局的主任要到其他分局工作，着她改日再來。女事主至此發覺不妥，致電實為離島區議員的鄧家彪東涌辦事處，揭發受騙，其後與鄧到警署報案。



鄧家彪指，騙徒不單盜用其名行騙，更巧妙地夾雜真假資訊誤導市民，例如他是離島區區議員，但並非離島區區議會主席，又強調從來沒有與任何人合作，呼籲如有其他人受騙，請立即報案。



積金局指，早前接獲鄧家彪通知有關個案，知悉個案已交由警方處理，澄清該局絕對沒有參與案中所提及的計劃，又指對有人聲稱認識該局人員作為行騙手法十分關注，並會密切留意事件，在掌握更多資料和有需要的情況下，會與有關執法部門跟進。