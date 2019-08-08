兒童策騎　DIY風鈴　馬會暑假活動多FUN趣

暑假是培養親子關係的好時機，除了帶小朋友遊山玩水接觸大自然，一年一度的暑假合家歡活動「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華」即將於本月24日舉行，沙田馬場及彭福公園均有一連串親子節目，包括有巨型跳彈床、手藝工作坊、遊戲攤位及適合小朋友「放電」的動感障礙賽活動等等。小朋友更可於彭福公園策騎馬匹，與小馬近距離接觸。



香港賽馬會舉行的「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華」除了照樣推出每年大受歡迎的「小馬策騎樂」及「與雪特蘭小馬合照」等讓小朋友親親馬兒的活動外，今年更推出多項新節目，包括與環保團體合作推出工作坊，教導市民以年宵攤檔回收得來的竹子搭成鞦韆及銅鑼架，或用競賽後的馬蹄鐵循環再造成風鈴，向小朋友灌輸環保概念。



最受市民歡迎的重頭戲節目是「草地試閘」，市民可在草地跑道旁近距離欣賞一眾騎師策騎馬匹、進行季前試閘的英姿，並感受賽馬速度。玩得累了，家長更可帶小朋友觀看魔術表演、兒童合唱團表演、小丑表演及扯鈴表演等。當中「騎師競跑」活動由一眾沒有座騎的騎師進行跑步比賽，讓市民競猜冠軍。