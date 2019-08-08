修例風波：刑毀路燈交商罪科　押犯送錯法院　警方行政混亂

反對修訂《逃犯條例》多場遊行示威演變成暴力衝突，警方拘捕多名示威者並告上法庭，但竟然出現警方烏龍搞錯法院提訊的低級錯誤。四男一女被指在周一凌晨破壞荃灣四盞交通燈，案件本應在西九龍法院提訊，但被告昨日卻被帶到東區法院提訊，庭上透露是因警方行政出錯，下次再訊會轉回西九龍法院；警方其後回覆更自爆刑毀交通燈案竟交由商業罪案調查科調查，令人莫名其妙。有法律界人士形容警方今次的錯誤罕見，反映警方處事粗疏，擔心影響市民對司法質素的觀感。



執業大律師陸偉雄指，一般而言在個別地區發生的案件，會由相應地區法院處理，以今次案件為例，在荃灣發生的案件，應由負責荃灣區的西九龍法院審理，若案件在油尖旺等地區發生，則由九龍城法院處理，今次刑毀交通燈案卻「無厘頭」在「對面海」東區法院審理，陸直言「唔知點解會咁，諗極都唔知點解會出錯」。



陸偉雄續指，法庭是十分莊嚴的地方，需嚴肅地審理案件，「帶上法庭提訊唔應該咁粗疏」，加上今次案件看不到有明顯迫切性要在短時間內盡快上庭，「唔係急到要『擒擒青』上庭，就算趕時間亦唔係出錯嘅理由。」他指警方出錯雖對案件審訊的公平性沒影響，但浪費了東區法院的人力物力，其已完成的前期審訊工作，要交西九龍法院再處理，費時失事。



立法會議員區諾軒質疑，警方今次出錯或與近日急就章「濫捕濫告」有關，「警方畀人嘅感覺係，唔理證據足唔足夠、程序啱唔啱，總之告咗先算！」他形容警方已陷入失控狀態，即使搞錯法院亦毋須負責，反映警方缺乏適當監管。區認為警方需就做錯的事負責及道歉，調查事件的來龍去脈，警隊內部亦要重新檢視處事作用，遏止歪風，否則難以令市民重拾對警隊信心。



警察公共關係科高級警司江永祥回應事件時稱，警員拘捕或調查時會分發到不同調查隊調查，昨日有關案件於總部調查隊處理，故會按正常程序交由東區法院處理。綜合警方發言人補充及律政司發言人表示，此案由商業罪案調查科調查，一般而言，商罪科處理的案件均會交東區法院審理，惟經考慮該案整體情況，比較適合在西九龍法院審理，在作出申請後，法庭亦批准有關申請。司法機構發言人則不評論個別個案。