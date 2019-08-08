東方日報A1：千人聚太空館　觀星集會挑機

香港浸會大學學生會會長方仲賢前晚因購買十支觀星用雷射筆，被警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，引起公眾強烈不滿，繼前晚有千人包圍深水埗警署，昨晚再有千人手持雷射筆到太空館外觀星，批評警方濫捕，質疑「係咪連帶雞蛋出街都犯法？」另外，警方昨日以屬證物的雷射筆即場向傳媒示範，有法律界人士批評警方干擾證物的做法極為不智。



警方O記高級警司李桂華昨在記者會上表示，前晚七時，五名休班警員在深水埗鴨寮街看見一名男子，在排檔以四千二百元購買十支強力雷射筆，由於形迹可疑，當警員上前了解，對方即作出逃跑，遂以涉嫌藏有攻擊性武器將其拘捕，男子事後報稱不適，送院治理。而事件引發近千名市民包圍深水埗警署，警方共施放二十枚催淚彈控制場面，共有九人被捕，涉非法集會及阻差辦公。



李續指，警方以藏有攻擊性武器採取拘捕行動；又謂警方近月有多名人員被雷射筆射傷眼睛，嚴重可致永久失明，故有理由相信是攻擊性武器；至於今次檢獲的雷射筆強度及方仲賢是否曾以雷射筆照射警員？李指事前不知對方背景，亦無資料顯示他曾用雷射筆參與示威活動。至於包裝上無商品說明，則已交由海關跟進。



之後警方在檢獲的十支雷射筆中取出其中一支作即場示範，警員手持雷射筆短距離射向一張報紙，結果報紙於十秒內出煙及燒焦。李承認，昨日示範前未有諮詢律政司意見，認為不存在妨礙司法公正；又指會交由政府化驗所化驗，日後再將報告交由法庭定奪。



有記者問到火機也可傷人，也曾有示威者用雞蛋或雨傘攻擊警方，質疑市民購買這些物品是否亦被認為違法。李最初說，雞蛋是否屬攻擊性武器，法例本身有說明，根據《公安條例》，任何製造、改裝或適合用作傷害他人的都是攻擊性武器，物品本身可能有其他用途，「但有傷害他人用途就可以算係」。但他後來補充說，雞蛋傷害性未如雷射筆，不會因此構成攻擊性武器。



對於警方以證物作示範，大律師陸偉雄批評做法「極之不智」，有機會對證物造成不當干預。他舉例，如在示範途中不小心將此雷射筆證物整爛，則會破壞呈堂證物，辯方將有合理理由反對該證物呈堂。他又認為，其實警方可以用同類的物品示範，一般如演示超速，可用同類型車輛作示範，而不必使用涉事車輛。



民主黨立法會議員涂謹申指，警方懷疑方仲賢購買雷射筆作攻擊性用途，是匪夷所思和極端，指律政司應要立即了解情況和指導警方，並立即釋放方仲賢。議員范國威指，過去有案例提到有關武器需要同時證明到能傷害他人，法律上才能定義為攻擊性武器，斥警方做法荒謬。本是醫生的議員郭家麒提到，有關雷射筆能量比醫學用的弱，醫院內使用雷射筆時戴上眼罩便不會受到傷害，批評警方貽笑大方，「返去讀吓書先」。



另外，有網民發起昨晚到尖沙咀香港太空館，教導市民用「雷射筆」觀星，有過千人在館外聚集，部分人排隊輪候使用天文望遠鏡。有人使用觀星筆射向香港藝術館外牆一段時間後，稱玻璃未爆，笑言商戶違反商品說明條例，高呼「回水」；亦有群眾笑稱正進行「幻彩太空館」，嘆附近光污染嚴重，肉眼只能望到木星。現場附近未見軍裝警員巡邏，亦未有人阻止在場人士行為。



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