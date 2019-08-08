探射燈：條例存漏洞　食安無掩雞籠

內地黑心食物「大行其道」，創新假食物不計其數，廣為人知的包括頭髮醬油、糞水臭豆腐、假雞蛋、塑膠珍珠粉圓等。有立法會議員直斥本地條例存有漏洞，令本港食物安全就如「無掩雞籠」，擔心若內地問題食物流入，現時機制未能保障市民。



立法會衞生事務委員會委員郭家麒指，現時食物安全中心主要巡查餐廳廚房的設施，以及抽查食物內微生物，如大腸桿菌等有否超標，對於工業用的有機化合物則只作「概括性要求」，未有主動抽查化驗。郭形容本港現時的食物安全就如無掩雞籠，再加上現行法例沒有訂明商戶須備存交易紀錄的時限，即發生事故亦難以追查來源，「無良商人可以不知不覺帶問題食品入本港，所以市民面對嘅風險係相當大。」



對於本地近年有不少內地餐廳、即製飲品的品牌進駐，郭家麒指這些品牌的原材料大多都直接從內地進口，而且現行機制主要是靠商戶自律，市民或面臨一定風險，他建議政府修訂《公眾衞生及市政條例》來監管這些進口食品，並需多抽查。另外，他呼籲市民在本港或內地購物時，應到商譽良好的店舖，並要檢查標籤與來源地，如有可疑便要通知食安中心。

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