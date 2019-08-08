探射燈：工業添加劑價廉　不宜食用

不法商人用工業用石灰粉替牛肚「加料」，轉售至餐廳與火鍋店圖利。有學者表示商人看準工業用的添加劑比較便宜，但其實工業級別的添加劑未經食用級別的嚴格監管，製作過程多攙雜雜質，並不適宜食用。



香港中文大學食品及營養科學課程助理講師朱建勤表示，一般石灰呈鹼性，會用作漂白蔗糖之用，惟用在肉類上則未有聽聞。朱指多數食用級的添加劑經嚴格監管，純度較高，少有攙雜雜質、重金屬，價錢亦相對較高；相反，製作工業用石灰的衞生環境參差，貯存的器皿亦較骯髒，價錢相對便宜，「可能成份係差唔多，平就平好多，但其實係唔適合食用。」



朱建勤指雖然內地的食物安全法律有不少是根據國際食物安全機關的標準，但其實執法有限，加上不少工場並非大型生產，有些更位於偏遠村落，「搭個棚就得」，然後再轉售商戶或其他工場，因而增加追查難度。

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