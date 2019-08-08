探射燈：揭工業石灰漂牛肚　北上打邊爐恐中招

近年港人興起北上打邊爐，惟內地傳媒揭發深圳有屠宰場以工業用生石灰將牛肚漂白，深圳市場監督管理局更發現問題牛肚已流入市面逾20間餐廳。有家庭醫生指，人體長期吸收工業用生石灰有機會導致慢性中毒，大量吸食更可致「腸穿肚爛」。本港業界指因內地牛肚需求大，本地多由外地入口，惟近年不少人北上消費，分分鐘「中招」。



內地媒體暗訪多間深圳屠宰場，發現光明農牧美益肉業屠宰場內，有員工將黑色的牛肚放入混有工業級生石灰攪拌浸泡，期間更用腳踩踏攪拌，意圖將牛肚漂白。該屠宰場衞生環境惡劣，血水流滿一地，「加料」牛肚送到深圳多間連鎖火鍋店，遍及南山、福田等地。



事件曝光後，光明市場監管局派人到涉事屠宰場巡查，證實清洗牛肚等內臟的環節出現問題，並起出小量相信是漂白用的石灰粉，行動中共起出逾117公斤問題牛肚。深圳市場監督管理局亦隨即對62間火鍋店作突擊檢查，當中21間涉違法經營，並查封其中1間。該局將開展統一行動，對轄區內的牛肉火鍋店等餐飲場所進行專項檢查，進一步加強對屠宰場的監管。



工業用生石灰則嚴禁在食品中使用，有內地火鍋店知情人士指，漂白牛肚的做法在業內非常普遍，相信不少被工業生石灰漂白的牛肚已流入市面。



香港牛羊商會理事長鍾兆階指，除了於本港屠宰場新鮮出產的牛肚外，一般冰鮮牛肚均由外國入口，甚少於內地進口，「大陸連內銷都唔夠」，相信涉事牛肚流入本港的可能性不大。他指，牛肚上一般有層深色薄膜，觀感上不太好，本港部分店舖會用鹼水將其清走，但須再以清水清洗乾淨。黃大仙大成街街市凍肉舖負責人余先生亦指，店內牛肚貨源一般來自澳洲、新西蘭，鮮有內地貨。



家庭醫生關嘉美指，工業用的生石灰加水後會產生腐蝕性反應，進食後會嚴重刺激腸胃，小則令人作嘔作悶，嚴重可導致「腸穿肚爛」。人體長期吸收工業用石灰粉，會引致腸胃或食道潰瘍，更有機會導致慢性中毒，損害神經系統、消化系統及泌尿系統等。

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