Dr.東：經常進食黑朱古力　有助掃走抑鬱

近年愈來愈多研究證實朱古力可以抗抑鬱，尤其是黑朱古力。英國倫敦大學學院最新研究進一步印證此一說法，發現經常進食黑朱古力的人，患抑鬱症的風險較一般人低70%。研究指朱古力帶有俗稱「大麻素」的化學物質－花生四烯乙醇胺，作用好比大麻，令人感覺愉悅及亢奮，掃走抑鬱及沮喪的情緒，而且幾乎立即見效。



英國倫敦大學學院的研究人員找來13000人進行研究，要求參加者回顧過去3至10日內曾進食的食物。結果發現，最近曾進食黑朱古力的人，出現沮喪情緒的程度指數較沒有進食的人低70%。每日平均進食104克至450克黑朱古力的人，出現沮喪情緒的風險亦較一般人低57%。



研究人員指出，朱古力含有花生四烯乙醇胺，使人感到亢奮及開心，尤其黑朱古力含較高的抗氧化成分，可減低炎症反應，有研究顯示炎症與抑鬱息息相關。不過，研究發現進食白朱古力及牛奶朱古力，在降低抑鬱風險方面沒有顯著作用。研究學者解釋，此研究只能證實進食黑朱古力與抑鬱的關聯性，要證實兩者因果關係，還需進一步研究。



根據衞生署資料，香港有3%人口確診抑鬱症，但實際或有更多潛在患者。抑鬱症患者大多面對長期的精神壓力，令身體產生大量壓力賀爾蒙，患者的情緒、動力、精神狀態、睡眠及食欲也會受影響，對事物失去興趣，不想與人接觸，部分甚至有自殺念頭。



天氣亦與抑鬱症息息相關，今年有台灣的研究發現，居於全年平均氣溫高於23°C地區的人，氣溫每上升一度，患上抑鬱的風險便增加7%，尤其在65歲或以上的長者身上更明顯。研究指居於全年平均氣溫20°C至23°C地區的人，患上抑鬱風險最低。研究學者認為，高溫天氣容易令人暴躁，增加患上抑鬱的風險。



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