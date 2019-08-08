網民熱話：大媽闖馬路險捱撞　巴士車長發火：搞X錯啊！

在行人過路處過馬路較安全，人人皆知，但現實中，總有人貪方便，意外極可能因此發生。近日網上流傳一段車cam片，一名大媽疑一直在講電話，未有注意路面情況便從路口走出馬路，險被一輛駛來的巴士撞倒。巴士車長立即發火怒罵：「搞X錯啊！」



事發在周二（6日）下午近4時，地點在觀塘。網民Chun Law在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載該片段，從片中所見，當時巴士行駛中，一名在講電話的大媽施施然從路邊走出馬路。



巴士車長見狀，就立即響按急煞，幸好雙方仍有少許距離，未有發生意外。之後，車長怒罵：「X你老味」、「搞X錯呀」，繼而再打開車門繼續指罵：「你想死啊，想死行遠啲啊！」惟大媽稱：「我唔係過啊！」聽罷車長怒氣仍未平息，續斥：「過咩啫，馬路嚟㗎嘛！」最後大媽離開，巴士繼續行駛。



事件引起網民熱烈討論，有網民大讚「司機好波！」亦有網民批評大媽：「自己條命都唔緊，都唔好累人」、「顧住講電話唔睇路抵死」。有網民則對這類情況感到無奈：「鬧無用㗎！」



網民有話說：

RM Chan：正所謂嘅盲牛

Chan Rocco：真係唔好累人啦

Chiming Wan：依家啲人都痴線嘅，車cam都難睇到佢啦



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