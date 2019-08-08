修例風波：菲勞工部見港中介　籲加強傭工在港保障

反修訂《逃犯條例》示威持續引發激烈衝突，菲律賓當局關注香港近日局勢，會否影響在港工作的傭工人身安全。菲律賓勞工部駐港辦事處今(8日)會見5間香港外傭公司代表了解情況，香港僱傭代理協會主席張結民指，已向勞工部反映香港情況安全，相信菲方不會停批菲傭來港。處方代表指，已要求中介公司加強保障新來港及在港傭工安全。



菲律賓勞工部駐港辦事處3名代表與5間中介公司代表會面。張結民在會後指，大部分示威於晚上舉行，而在港工作的傭工普遍晚上8、9點已回到僱主家中，會建議僱主與傭工協調假期，如避免在周日放假等。張指，目前香港有3000至4000名外傭屬已完約傭工，持旅遊簽證留港，欠缺保障，中介公司會提醒他們留港期間避免參與相關活動。



辦事處勞工大使專員Antonio R. Villafuerte指，向中介公司了解後，相信香港情況安全，因大部分示威及集會有預告日期及地點，已要求菲方及香港中介公司安排傭工來港前，為他們簡介香港情況。另在傭工來港前提供香港電話卡，讓傭工到港後可即時聯絡中介公司或僱主。



至於在港傭工，他續指，已要求中介提醒傭工如非必要，減少前往示威地點及避免穿着黑色或白色衣服，亦不應參與相關集會。他提到，有在香港迪士尼工作的菲籍港人被控非法集會被警方拘捕，以2000港元保釋，期間不准離開香港，他們會為被拘捕的國民提供支援，包括聘請律師等。