修例風波：衝突遲落閘員工早走扣薪　屈臣氏致歉

反修訂《逃犯條例》引發多區出現激烈衝突，不少商戶為免「殺錯良民」都提早落閘閂舖，但有自稱大型連鎖店香港屈臣氏員工，發信炮轟管理層於本周一(5日)拖延至最後一刻才下令閂舖，質疑管理層「唔想蝕租金」而逼員工留守，又指管理層要求提早閂舖的員工，補回當日未完成工時。香港屈臣氏發聲明就當日店舖工作安排致歉，並取消補鐘安排。



東網收到自稱香港屈臣氏員工報料，指他們向董事總經理張慧屏發信，不滿公司於周一處理店舖提早關門的安排，及將提早閂舖下班的員工視為「早退」。報料人指，管理層早就周一可能出現的示威活動，指示各區分店若收到通知便即時落閘閂舖，讓員工下班，但當日各區分店員工遲遲未收到落閘指示，部分分店附近的商舖早已關門，當中包括金舖和大型連鎖店。



員工報料指，直到收到落閘指示一刻，「示威遊行已經進行得如火如荼，有啲區域甚至係催淚彈橫飛」，質疑管理層「唔想蝕租金」而逼員工留守，「當殺到埋身，完全無人行街買嘢，做唔到生意，先叫員工走人」，質疑做法罔顧員工安全。



報料人更指，管理層要求當日提早落閘的分店員工，需補回未完成的工時或扣薪，質疑過往員工因為8號風球而提早下班亦毋須扣薪，「同事早走，並非出自佢嘅意願。你逼人早走咗之後，就扣番人哋鐘，公平咩？」



香港屈臣氏於官方Facebook發聲明回應事件，指員工及顧客安全是其最首要考慮，故允許員工就當前社會事件狀況作彈性安排，保障安全，但由於很多情況事出突然，就安排未如理想致歉。聲明又指，決定即時取消補鐘安排，承諾會繼續積極與員工保持緊密溝通及聆聽團隊意見。