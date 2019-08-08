修例風波：網民譴責警清場手法　斥製白色恐怖

網民今(8日)再次舉行民間記者會，發言人陳先生(化名)批評警方肆意施行暴力，他對警方於周一晚(5日)在黃大仙採取的「熄燈清場行動」作出強烈譴責，促請警方為有關清場手法解釋和停止以不合理武力清場。



陳先生批評警方對「武器」定義雙重標準，指浸會大學學生會會長方仲賢前晚(6日)在深水埗街頭被搜獲10支18厘米長雷射槍，探員以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，相反在「721元朗打鬥襲擊事件」中，在場的元朗助理指揮官游乃強卻稱「唔見佢哋(白衣人)有揸(攻擊性)武器」，與處理方仲賢的手法大相逕庭。



陳先生指警方任意使用權力，製造白色恐怖，又斥責政府以謊言和子彈治港，他促請政府盡快切實處理坊間五大訴求，化解社會矛盾和警民衝突，使市民能免於恐懼的自由，令社會早日回歸平靜。



黃大仙居民阿Bi於5日晚上10時左右攜同12歲女兒回家，期間途經黃大仙廣場時，有警察用警棍指嚇其女兒，她亦見證防暴警察隨街追打市民，她憶述當晚「好似恐怖襲擊咁」、「成世人都無見過咁多防暴警察」，不少街坊遭受警察粗言對待和挑釁，甚至被強光照射眼睛，她形容警察情緒已失控和「發晒癲」。