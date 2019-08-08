策騎員死因研訊　領班指有人騎馬就應有救護車駐場

前見習騎師莫振華「掛鞭」後轉任策騎員，去年7月在沙田馬場替賽駒「越影」晨操時，意外墮地受傷不治，終年39歲。死因庭今(8日)傳召肇事馬房的領班蘇錦文作供，蘇稱事發後收到副練馬師鍾智強指示，已即時致電通知馬會保安部，當時他以為有救護車駐場，並以為保安部會直接聯絡駐場救護車，事後他才知道沒駐場救護車。他稱馬場只要有人騎馬，就一定要有救護車駐守，多年前已有救護車駐場，他不知為何突然「無端端cut咗」。他據聞工會曾就駐場救護車問題向馬會反映，馬會接納工會的要求。



蘇指，方嘉柏馬房屬於馬會地方，因此該馬房的管理也歸屬馬會。根據馬會內部指引，若然在晨操及下午操練時間發生工傷意外，傷者不醒人事或嚴重出血，在場職員就應該致電通知保安部，以他的認知，保安部會聯絡駐場救護車，而駐場的聖約翰救傷隊救護車相比起消防救護車，會較為熟悉馬場內的道路環境。



證供顯示，死者替涉事賽駒「越影」晨操時，場邊另一馬匹「心中有您」在洗澡中途突然發狂，及後「越影」隨即失控，裁判官早前質疑，馬伕替「心中有您」沖身的將水柱噴向該駒的屁股，令該駒受驚。



蘇稱馬匹膽小敏感，即使聽到鳥聲雜聲也會受驚，他不確定「心中有您」當時受驚的真正原因。另一證人、馬會馬房助理盧健業供稱，事發當日他有從旁監督馬伕替「心中有您」洗澡，盧指馬匹的頭部及屁股比較敏感，馬伕亦見慣馬匹在洗澡中途受驚。盧庭上翻看現場片段，他不認為馬伕當時有令「心中有您」受驚，因為該馬被沖身一段時間，都沒有表現不喜歡。