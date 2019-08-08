鼓勵「後50」重投職場　再培訓局推逾70個短期職位

為鼓勵中年人士投入職場，僱員再培訓局(erb)推出「後50實習生計劃」，為50歲或以上人士提供1個月的短期實習機會，有逾70個職位空缺，包括行政助理、市場推廣主任、編輯、撰稿員等工作，時薪達71至84港元。有73歲長者退休15年，花光儲蓄後曾計劃重投職場，但因年紀大而多次被拒，大讚計劃為他提供面試及搵工機會。



計劃安排參與人士以彈性及兼職模式，實習1個月，每星期工作少於30小時，毋須輪班。完成實習後，實習生可獲勞工處及參與機構提供的津貼及獎金，最高約8200港元。參與機構會視乎需要，聘用完成實習的員工。



參與計劃的73歲周先生表示，退休前於職業訓練局任職機械導師逾20年，退休後一直做義工，儲蓄花光後欲重投職場，但投求職信後往往「無回頭」，故參與實習計劃。他指，計劃為長者提供可信平台，「唔使畀人呃」，亦為他提供面試機會，冀能成功應徵接待員及客戶服務主任等工作。



再培訓局高級經理(就業服務)龔書致表示，50歲或以上人士重投職場，或會因欠缺經驗及年紀問題而缺乏信心，計劃會為參與人士提供培訓及跟進服務，包括職場文化及電腦培訓，協助他們適應。計劃由於反應熱烈，現已截止，有意參與人士可留意該局網站，另外50歲以上人士於本月31日前可免費報讀再培訓局部分課程。