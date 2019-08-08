下年度公屋綠置居減至6100伙　等上樓雪上加霜

房屋委員會公布2019/20至2023/24年度的公營房屋建設計劃，平均每年出租公屋及綠置居供應量約1.4萬個單位，資助出售房屋平均每年4700間，整體平均供應量與前一個5年期的公營房屋建設計劃相若。



當中2020/21年度的出租公屋及綠置居由之前的1.3萬間，降至6100間，約一半單位延遲至2021/22年度落成。公屋聯會擔心，該年度有大量單位延遲落成，對於公屋輪候時間雪上加霜。



聯會指，2023/24年度公營房屋供應量約2.3萬間，只佔《長遠房屋策略》公營房屋供應目標3.15萬間的74%，仍未達標，令人憂慮，加上房委會新公布公屋平均輪候時間為5.4年，繼續維持高企。該會期望政府繼續調撥更多私營房屋土地作公營房屋發展，彌補未來公營房屋供應的缺口。



立法會議員柯創盛表示，一直擔心公屋出現供應懸崖，而最新公布的公屋落成數字，證實了這個擔心將成為事實，令人非常失望。他建議房委會投入更多資源，加快建屋進度，力求將2021/22年度興建的公屋，提前在2020/21年度落成；同時，加快落實9幅私樓用地撥作興建公營房屋單位的進度。



柯認為，要避免公屋供應經常跳崖式下降，一定要有穩定而足夠的土地供應，期望當局重啟土地共享計劃及明日大嶼計劃，同時積極開展各項拓地計劃，包括收回棕地、荒廢農地及改劃土地用途等。為紓緩輪候冊申請人的租金壓力，他再次呼籲當局推出針對基層住屋的租務管制措施，以及租金津貼，以解燃眉之急。