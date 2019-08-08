修例風波：展示雷射槍被疑污染證物　警稱為回應公眾關注

警方早前因浸大學生會會長方仲賢攜帶「雷射槍」，以涉嫌藏有攻擊性武器把他拘捕，引起社會爭議，逾千名市民昨晚(7日)到太空館以雷射筆觀星。警方今午(8日)在例行4時記者會，回應為何不拘捕集會人士時稱，現場人士所用到的裝置與方仲賢所用的有分別，似乎只是一般的雷射筆，警方的觀察亦看不到有可疑的地方，故毋須拘捕。



至於警方昨日(7日)在記者會上展示方仲賢所攜的「雷射槍」，被質疑污染和影響證物，警方承認證物原本沒有入電，但稱警方有需要入電確認其真偽，又稱尊重和無意影響司法程序，昨日的測試是為了回應公眾關注，讓市民知道有關證物為「雷射槍」。警察公共關係科總警司謝振中表示，方仲賢仍在接受治療，警方會讓他在治療後，進行科學鑑證和了解證人，計劃先讓他擔保再進行調查。



謝振中指，留意到網上有人發起周五至周日在機場舉行集會，亦有國家已向香港提高旅遊警示，呼籲示威者和平守法，計劃那幾天外遊及回港市民需留意相關訊息。警方暫時無收到申請，但強調機場內舉行的集會都受到法律規管，相關團體或人士需要知會警方。警方正進行審視，強調不是以一刀切去審視，會作獨立風險評估。他形容部分野貓式行動已經走入示威，對公眾造成滋擾，已經不是和平理性的行動。



警察公共關係科高級高級警司江永祥指，警方在過去一天拘捕3名男子，年齡介乎22至34歲，涉嫌昨日在尖沙咀鐘樓一帶，干犯刑事毀壞及傷人罪。他稱，事件與太空館外集會無關，其中一人今日已在九龍城裁判法院提堂，另外兩人獲准保釋候查。



有網民建議警方示範所用的武器以示「非致命」，江表示警方引入槍彈前有了解過原廠提供的數據，原廠亦有進行測試，看不到有需要示範。



警方又特別圖文並茂指出，示威期間有持不同意見的人士發生爭執，當一方離開時，另一方即時舉高雙手，以身體阻礙人離開，警方提醒有關行為有機會被控普通襲擊及遊蕩罪。至於有示威者阻止其他人拍攝其容貌，攔截交出電話，要求刪除內容，當遭拒絕時則會包圍拍攝者，甚至毆打他人，警方指即使及後交還手機，亦有機會觸犯不誠實取用電腦、非法禁錮等罪。



另外，警方在北角襲擊事件被質疑遲到場、放軟手腳，江指衝鋒車到場時被示威者設下的路障阻礙，數百名示威者圍堵警車，迫不得已需暫時徹退，而元朗事件至今拘捕23人。多名記者追問有否使用過期催淚彈，警方沒有正面回應，只指會按照生產商指引使用，如有不滿可向投訴警察課投訴。