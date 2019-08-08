修例風波：逾百區議員聯署　不滿警方無理拘捕

反對修訂《逃犯條例》觸發連串示威衝突，至今已有數百人被捕，當中包括沙田區議員黃學禮、觀塘區議員莫建成及其議員助理。逾百位民主派區議員聯署，其中40人今午(8日)到灣仔警察總部請願，要求警方尊重民選議員在遊行集會的現場工作，停止無理拘捕。



他們指，民選議員為香港市民一分子，由市民以一人一票選出，不願見任何人在遊行集會受傷。他們又指，《區議會條例》列明區議會的職能，包括就影響有關地區人士的福利事宜提供意見，而區議員就近日警方採取行動時有否使用過分武力，以及對附近民居的影響，因此有需要在活動現場觀察和作出判斷，以便日後向有關部門發表意見。



民主動力召集人、東區區議員趙家賢表示，議員在帶上證件的情況下觀察和協助調停警員和示威者的衝突，但卻被警員用盾牌推撞和無理拘捕，而莫建成當晚是接獲市民求助，要求讓救護車前往現場，以及調停市民爭執，認為區議員在現場執行集會的職務對市民有裨益。



黃學禮稱，昨晚(7日)8時左右獲釋，被控非法集結，警方曾到其寓所搜查，但未有帶走任何物品。他指，當晚他在深水埗被捕時，大部分市民已散去，但警方卻突然衝出並作拘捕，批評警方在示威遊行中拘捕情況變本加厲，認為濫捕會影響區議員協助調停的工作，但他仍會在收到市民求助後現身衝突場面。



曾於上月上水遊行中，遭警方以胡椒噴霧噴面的西貢區議員呂文光表示，當日與數名區議員協助示威者散去，認為只要再給予多一點時間便能讓示威者離去，但警方卻未有這樣做。他稱，當時自己已高舉雙手，證明未有接觸警方和衝擊的舉動，但卻被噴面，認為警方當時已失控，所用武力亦不合理。