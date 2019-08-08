涉噴黑漆污鐘樓牆兼襲途人　裝修工准保釋禁離港

尖沙咀鐘樓於昨日(7日)早上疑遭穿黑衣男子以黑色噴漆塗污，有途人發現後向警方舉報，卻疑遭其中一名噴漆男子襲擊，警方到場拘捕3名男子。其中一名疑噴漆及襲擊他人的男子其後被落案起訴一項刑事損壞及一項嚴重傷人罪，今午(8日)被帶到九龍城法院應訊。



控方表示已準備好進行答辯，惟辯方希望押後答辯，以等候拿取相關文件及向被告提供法律意見。裁判官批准被告黎偉邦暫毋須答辯，將案件押後至下月19日再訊，期間被告獲准以2000港元現金保釋、不得離港，以及每周一天往旺角警署報到且需居於報稱住址。據悉被捕的另外兩人已獲警方批准保釋。



34歲任裝修工人的被告黎偉邦，被控於今年8月7日刑事損壞尖沙咀鐘樓外牆，及於同日在該鐘樓下非法及惡意使李福濱的身體受嚴重傷害。



染金髮的被告於被捕後一度在醫院留醫，直至今午出院後才被解到法庭應訊，他現身法庭時，左額仍貼着一塊大膠布。



據悉控方指控被告於案發當日以黑色噴漆向鐘樓噴上「五十年不變 一派胡言」的字句，有途人發現並向警方舉報，被告發現後以裝有噴漆罐的袋子襲擊該途人，最終該途人需入院接受治療且有骨折。