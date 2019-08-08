修例風波：衝突不絕　政府料酒店入住率錄雙位數跌幅

反對修訂《逃犯條例》的示威衝突不絕，商務及經濟發展局和運輸及房屋局今(8日)舉行跨部門記者會。商經局局長邱騰華表示，至今已有22個國家及地區對香港發出旅遊提示，其中美國及澳洲亦提升更高關注度。



邱表示，現時情況與局方在7月底與各個駐港領事館接觸時有所變化，遊行及示威活動已由最初的和平轉為有衝突。他認為香港仍是歡迎旅客的地方，而各領事館及駐海外辦事處亦會持續向各地發放最新訊息，相信香港接待旅客的單位會盡力讓旅客免受影響。



邱指，香港首兩季零售業數字下跌2.6%，而6月更下跌至6.7%，相信7月份更會下跌至雙位數字。酒店入住率方面，對比去年同期，今年6月整體入住率下跌3個百分點，普遍港島區酒店有雙位數跌幅，九龍區亦有接近雙位數，他預計「(跌幅)在7月份來說肯定亦會是雙位數。」



他認為旅遊數字可說明經濟下行情況，指今年首7個月的旅遊數字算是「正常」，但在7月中起開始情況有變，7月首星期的旅客訪港數字減幅由1.5%，擴大至第二個星期的8.2%，最後一個星期下跌26%，8月的第一個星期更是下跌31%，認為跌勢已開始惡化。



他表示，香港外貿數字下跌大體受中美貿易關係影響，外貿數字由首兩季下跌5.8%，在6月已進一步下滑，跌幅為9%，反映出口貿易情況嚴峻。



運房局局長陳帆表示，香港正受外在及內在的社會不穩定影響，打擊本地航運業及物流業，其中今年上半年港口貨櫃的吞吐量按年下跌8.1個百分點，較去年全年的5.8個百分點有所擴大。