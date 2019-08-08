全城清潔首2個月捕逾9000鼠　行動延多一季

本港鼠患嚴重，政府今年5月起展開全城清潔行動防治蟲鼠。食環署表示，行動首兩個月合共捕獲5215隻死鼠，以及3906隻活鼠，並堵塞了二千多個鼠洞。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會決定將全城清潔工作延長三個月，即至今年11月中旬，繼續重鋪有嚴重環境衞生問題的後巷、在公屋安裝防鼠裝置及在街市密集式滅鼠等。



食環署表示，由七月中開始，在荔灣街市、鴨脷洲街市及錦田街市展開了三個月的密集式滅鼠行動，每晚在街市結束營業後，加快清理垃圾及清洗場內所有溝渠，並放置大量捕鼠器加強滅鼠。房屋委員會亦檢視了全港一百八十多個公共屋邨內的防鼠裝置運作，將按需要在公共屋邨增添防鼠裝置，工程暫定於今年第三季完成。



針對食肆在後巷處理食物、清洗器具、堆放雜物及違法棄置垃圾等，食環署指在採取特別行動的首十個星期，共發出219張傳票、335張定額罰款通知書、463張清除垃圾/廢物及清理地方通知書、2000多封勸誡信及700多個口頭警告。



香港正值蚊患高峰期，食環署透露，由五月起在屯門掃管笏村及尖沙咀香港天文台實地測試一款新捕蚊器，初步顯示可有效減低成蚊孳生。該捕蚊器透過雌蚊為媒介，當雌蚊進入捕蚊器產卵時，會沾上控制蚊子生長的調節劑，並於下次產卵時帶到其他水體中，使水體中的孑孓不能孵化成蚊，達致防治蚊患的效果。該款新捕蚊器將提供予相關部門在馬鞍山及上水試用。