港鐵大圍至紅磡工程幾近竣工　確實造價待評估

港鐵沙中線工程醜聞不斷、超支不止，現時前期工程及主體工程造價已達971億港元。港鐵公司今(8日)舉行業績會，行政總裁金澤培指今年底前會對造價作進一步評估和重新確認，但未有回應是否會再超支。



港鐵早前落實分階段通車的屯馬線第一期、即大圍站至啓德站，港鐵現正在技術層面作相應調整，包括調整信號系統、遷移信號線路及改動車站指示等，最快明年第一季通車。



截至今年6月，沙中線大圍至紅磡段工程已完成99.7%，過海段、即紅磡至金鐘段完成78.8%。過海段隧道工程中全部11個沉管隧道預製組件已完成安裝及已連接至陸上隧道，會展站完成挖掘工程，暫未能評估過海段何時通車。至於紅磡站加固工程及局部通車工作等涉及20億港元開支，港鐵會向相關承建商追討，不影響票務優惠。



廣深港高鐵香港段上半年總乘客量達900萬人次，在開通首10個月，日均乘客量為5.4萬人次，周末日均乘客量約6.4萬人次，惟仍未達預計日均8萬的目標。



另外，對於近期網民發起一連串不合作運動，金澤培強調一切大型公眾活動及嚴重暴力事件，應由執法部門處理，港鐵職員會用專業態度處理行車受阻情況，港鐵有既定機制處理乘客721元朗站事件的第三者保險申請；金又拒透露有多少職員參與8月5日罷工，亦未有近期商務受多少影響的數據。