教師疑不堪壓力墮斃　李東海小學解僱校長羅婉儀

天水圍東華三院李東海小學教師林麗棠今年3月疑不堪工作壓力墮樓身亡，辦學團體成立的獨立調查委員會日前完成調查報告，但未有披露調查結果、建議及校長羅婉儀的去留問題等詳情。該校法團校董會今日(8日)在東華三院行政總部召開會議審議報告，身為當然校董的羅婉儀未有出席，校董會在會後表示決定解僱羅。



東華三院執行總監蘇祐安在會後見傳媒重申，對林老師離世感萬分惋惜，提到委員會在過去4個月調查期間，共與85名相關人士會面，接獲11份書面陳述，舉行19次會議及50節會面。委員會報告總結林是盡責、熱愛教學工作及學生的老師，調查認為事件發生由多種因素引起，當中包括校長管治方式、校內工作氣氛、林老師的情況，及學校管理問題等。



委員會在報告中向校董會及東華三院提出一共19項建議，當中包括成立校董教師諮議會、優化學校投訴指引，以及對羅校長採取適當紀律行動等。蘇表示，校董會今日一致通過全面接納報告建議，當中6項會即時執行，13項待研究細節後再執行。就校本管理問題方面，東華三院將成立學校管理檢討工作小組，並委任學者全面檢視屬校行政管理工作。



他又指，報告中指出羅婉儀的管理方式不理想，在團隊領導及協作方面不能全面符合教育人員專業操守。校董會今日開會前收到羅提出有條件辭職要求，希望辦學團體豁免她繳付3個月的代通知金。校董會考慮委員會報告內容及檢視羅過往的表現後，認為羅應為事件承擔責任，故不接受有條件辭職，最後大多數校董通過解僱羅。該校目前會繼續由自羅休假起署任校長的曾玉蓮履行校長職務，並盡快展開招聘新校長的程序。