政Whats噏：回顧片唔啱時候　劉江華被嘲活喺平行時空

政府喺舊年7月發放多條短片回顧各司各局嘅工作，但今年社會氣氛急劇崩壞，嚴重撕裂，就只有民政事務局「勇敢地」發放短片。據了解，民政局一早就規劃好要拍攝呢條回顧片，原訂喺7月內完成仲出埋街，當中搵嚟年輕運動員說情，又搵中學生載歌載舞等，見到製成品順利出場，局內人極為高興，但就被網民嘲笑民政事務局局長劉江華活喺平行時空，以為有年輕人跳唱就當大家Connect(連接)咗。



民政局條片長約6分鐘，名為《我們一起，共創喜悅生活！》回顧當局兩年來重點項目。短片雖喺上月中出爐，但其中一幕竟然係「香港太空館『跟館長去觀星』」，有市民喺太空館外透過望遠鏡觀星，大人小朋友都好開心，情況恰恰同尋日(7日)網民喺太空館外勁玩「激光中」相若，證明太空館外真係一個觀星好去處，抑或係當局能提早預計到尋日全民觀星活動？



近日再有網民喺短片下留言，當中特別提及有大學生因持有雷射筆被捕，認為每晚上演嘅幻彩詠香江「極危險」，呼籲當局考慮取消表演喎。其他網民仲炮轟負責鄉郊事務嘅劉江華「不務正業」，喺元朗發生「白衫軍」無差別襲擊市民之後，竟然連探望傷者都唔去；亦有人鬧爆民政事務署只識粉飾太平，將利益輸送畀建制派，製造市民之間嘅矛盾；短片由牛下女車神李慧詩打頭陣，有網民就斥責當局要先做好本分，單車館漏水要牛下女神掃地，「你哋知唔知羞㗎？」



據了解，舊年拍片算係各司局「特別任務」，今年就冇乜特別要求，去到6月向各局查詢時，大家都話仲諗緊。而7月過去，眼見得民政局「勇」字掛心口，繼續自我陶醉出片外，據悉部分政策局考慮到資源、人手、時間等因素，各有各打算，加上社會局勢千變萬化，絕大部分問責團隊出奇地有默契，齊齊唔搞。



自劉江華入「熱廚房」後，一直被外界批評只顧喺廚房內整色整水，懶理外圍火燒大宅，好似周日(4日)全民運動日咁，好多市民去示威遊行做運動，佢就去玩室內龍舟競賽，最後電子屏幕「Hang機」，顯示「Lost connection…(無法連接)」，正好形容政府同劉江華嘅狀態嘞！