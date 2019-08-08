為民鎚害：審判黎智英及防暴警是鬧記者粗口怪

近日示威活動不斷，警民衝突升溫，走在前線的記者亦被警方無理粗暴對待。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，指現今是知法犯法的時代，也是有法不依的時代。兩年前維園六四集會，壹傳媒黎智英以粗言辱罵東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司對有人涉嫌刑事恐嚇「暫緩」了兩年都不處理，令辱罵記者就如病毒般擴散。日前有防暴警察「有樣學樣」，用盾牌推撞正進行正常採訪的記者，再以「×你老母」辱罵。今集節目就要審判以黎為首的這班公然踐踏新聞自由的「粗口怪」。



節目指出，黎智英兩年前以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，粗言恐嚇東方男記者，一個將狗仔隊文化引入香港的人，「開口埋口」說自由、人權，「懶係民主鬥士咁款」，實際上卻是「講一套，做一套」，公然打壓記者發揮第四權的天職，「爛果做狗做得多，爛果老細狗口長不出象牙」。



黎涉刑恐東方男記者一案有相有片，案情簡單，但律政司竟然徇私枉法，遲遲不檢控黎，令受害記者飽受身心及精神上困擾，需接受精神科及心理治療。即使東方與受害記者十三度去信要求交代及討回公道，律政司都沒有正面回應檢控進度，等同縱容辱罵記者的人不必付上代價。正如有立法會議員所說，學歷低的人很容易失控，而「小學雞」黎智英就是「人辦」。



然而，勢猜不到的是受過紀律部隊訓練的警察，竟然都是如此低質素。東方弱質女記者日前於銅鑼灣採訪示威活動期間，一班防暴警突然用盾牌推撞記者，不止沒有合理解釋，更集體以粗言辱罵記者。節目質疑警方對付向警署擲磚頭、破壞交通燈的示威者又不見得如此勇猛，但對付手無寸鐵、弱質纖纖的女記者，就喝罵「嘈咩呀嘈」、「收嗲啦」。



節目點出，根據警察通例三十九章第五條，警務人員須「以互諒互讓的態度盡量配合傳媒工作，以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」，結果卻是「記你老母」，不斷對他人懷惡意，難怪曾經被質疑「這是正式錄用的警察嗎？」節目又批評，部分警察「三日唔埋兩日打爛自己招牌」，侮辱警隊形象，強調警隊是除暴安良，並非除良安暴。



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