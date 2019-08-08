政Whats噏：孭8.3公斤背囊「行街」　陳沛然意外減磅

最近示威遊行不斷，相信好多人冇乜事都唔會出街。但係立法會醫學界議員陳沛然(Pierre)反而話呢排鍾意成日行街，日前喺社交平台上傳咗幾張全副裝備嘅相，話行街嗰時用喎。其實行街係虛假，救人係真，唔少人已經多次喺示威遊行嘅現場見到Pierre照顧傷者啦！



Pierre喺社交平台show晒啲裝備出嚟，包括咗單車專用頭盔、踢波專用波衫、游水用嘅泳鏡、行山用嘅口罩同埋反光衣，仲話自己有委任證添！咁多裝備都未夠，Pierre仲有個醫療背囊喺身，佢話足足有8.3公斤！



買咁多裝備都應該使咗唔少錢，但佢就話係為咗興趣，自掏腰包添置醫療裝備都不在話下。佢仲話多得近呢兩個月做多咗負重運動，加上食無定時又少咗吃飯，體重輕咗3公斤，行街救人之餘仲成功減磅，簡直係雙倍驚喜。



有啲網民大讚佢係陳俠醫、專業好醫生，但係亦都有網民擔心佢嘅安危，勸佢記得喺頭盔同反光衣上面寫番醫生兩個字，同埋多畫兩個十字喺左右兩邊，費事畀人認錯。有網民就回應，其實着運動衫係好平常。都啱嘅，Pierre都講過自己正職係足球員、興趣係做醫生嘛！