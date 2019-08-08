4間紅磡私營骨灰龕場不獲發牌　短缺問題難解

香港骨灰龕供應短缺，私營骨灰安置所發牌委員會上月11日開會，再拒絕四間紅磡私營龕場的牌照申請，令被拒絕的個案累積到9宗，當中七間位於紅磡。委員會下周三將再審議另外三宗同區申請，料不易闖關。關注團體認爲，位處舊樓的龕場無法提供建築物結構安全證明，發牌機會極微，而獲批發牌的申請緩慢，擔心此消彼長下，骨灰龕位短缺問題短期內難以解決。



私營骨灰龕位的牌照申請於去年3月29日截止，至今超過一年，上月再多四個龕場被拒申請，連同早前5宗被拒個案，至今已有9宗申請被拒。上月被拒申請的四個龕場全部位於紅磡，分別為紅磡華豐街三號地下的「明發道堂」、紅磡漆咸道北240至242號樂嘉大廈地下四號舖的「正善精舍」、紅磡老龍坑街1B號一樓的「玄一道堂」，以及紅磡溫思勞街15號一字樓的「泰玄道院」。



私營骨灰安置所發牌委員會已於8月2日通知四間龕場被拒發牌，有關的龕場可提出上訴，若不獲接納，他們有一年時間處理場內的骨灰，換言之，該四個龕場需於明年8月2日前完成骨灰遷移工作。據悉，委員員會下周三會再審議區內三個龕場的申請，包括忠誠殯儀三清道堂，和兩間毗鄰的臻誠道堂，但按先前否決的經驗，料要成功闖關並不容易。



各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑認爲，當局銳意清理違規龕場，位於舊樓的龕場未能向委員會提供所要求的安全證明文件，料通過申請的機會甚微。他預料紅磡區涉及住宅範圍內的龕場，絕大部分將不獲發牌，「首先你根本提供唔到認可人士證明嘅建築物結構安全文件，甚至連申請暫免法律責任書都無可能過關，更加唔使講發牌！」



謝又不滿委員會審批的速度不理想，至今僅有3宗申請獲批，由於預計大部分舊樓龕場不合申請資格，擔心在此消彼長下，骨灰龕位短缺問題難以解決，要領回骨灰的家屬最受影響。他續說，雖然政府提供八萬個龕位讓家屬暫存先人的骨灰，但並非永久，促請委員會加快審批進度。



他補充，暫沒收到受影響的家屬求助，提醒受影響的骨灰持有人，可考慮將骨灰轉放於已獲委員會發牌的龕場，以及政府營運的靈灰閣，又或考慮撒灰等環保殯葬。