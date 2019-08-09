機場北跑道短程激光雷達啟用　睇實風切變湍流

本港已踏入風季，天文台在赤蠟角香港國際機場北跑道附近設置了一台短程激光雷達，並於上月底投入服務，該雷達能更細緻及頻密掃描，以監察更細微的氣流變化，加強天文台對機場一帶出現風切變及湍流的預警功能。天文台表示，購置及安裝該短程激光雷達的開支共約200萬港元。



天文台的風切變及湍流預警系統自1998年起一直為機場服務，保障升降航班的安全。系統糅合了機場多普勒天氣雷達、長程多普勒激光雷達、氣流剖析儀、自動氣象站和氣象浮標等不同儀器的資訊，自動預警由地形、海風或雷暴等因素所引起的風切變及湍流。



隨着機場不斷發展，跑道附近建築物可能引致的湍流亦受到關注，天文台表示，近年積極研發短程激光雷達的預警技術，已設置短程激光雷達，輔助捕捉與附近建築物相關、而時間較短和空間較小的湍流。據介紹，長程激光雷達觀察距離較遠，但掃描時間較長，解像度亦相對較低；短程激光雷達掃描時間則較快，可觀察到更細微的變化。天文台表示，會繼續利用創新科技提升服務，保障本港航空安全。