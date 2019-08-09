機場北跑道短程激光雷達啟用 睇實風切變湍流
2019年08月09日 02:00
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天文台在機場北跑道附近設置的一台短程激光雷達上月底已投入服務。
本港已踏入風季，天文台在赤蠟角香港國際機場北跑道附近設置了一台短程激光雷達，並於上月底投入服務，該雷達能更細緻及頻密掃描，以監察更細微的氣流變化，加強天文台對機場一帶出現風切變及湍流的預警功能。天文台表示，購置及安裝該短程激光雷達的開支共約200萬港元。
天文台的風切變及湍流預警系統自1998年起一直為機場服務，保障升降航班的安全。系統糅合了機場多普勒天氣雷達、長程多普勒激光雷達、氣流剖析儀、自動氣象站和氣象浮標等不同儀器的資訊，自動預警由地形、海風或雷暴等因素所引起的風切變及湍流。
隨着機場不斷發展，跑道附近建築物可能引致的湍流亦受到關注，天文台表示，近年積極研發短程激光雷達的預警技術，已設置短程激光雷達，輔助捕捉與附近建築物相關、而時間較短和空間較小的湍流。據介紹，長程激光雷達觀察距離較遠，但掃描時間較長，解像度亦相對較低；短程激光雷達掃描時間則較快，可觀察到更細微的變化。天文台表示，會繼續利用創新科技提升服務，保障本港航空安全。