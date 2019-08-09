修例風波：禁蒙面法歐美多地早實施

「禁蒙面法」顧名思義就是以立法形式及施加刑責，禁止有人在一些場合遮蓋臉部。事實上有關法例在世界上絕不罕見，美國多個州份、加拿大、奧地利以及德國等地都有實施，且不少國家都可以對被定罪者處以監禁的刑罰，部分國家則會以罰款形式處理。



根據立法會秘書處資料研究組二○一七年的一份資料摘要，研究組就美國紐約州、明尼蘇達州及德國對公眾集會的規管進行研究，當中有提到上述三個地方都禁止蒙面隱藏身份。



在紐約州和明尼蘇達州，民眾在公眾場所聚集時不得喬裝或蒙面隱藏身份。不過在紐約州，如遮臉是與派對或娛樂目的有關，當局會給予豁免；明尼蘇達州因宗教信仰、天氣關係及藥物治療而需遮臉也可獲豁免。至於德國，集會人士不得在集會期間用任何衣服或飾物遮蓋臉部。



文件續指，在紐約州，違反禁蒙面法的最高刑罰，為監禁十五天及/或罰款不超過二百五十美元，而紐約市警方不時於公眾集會及示威活動中引用禁蒙面法。以二○一一年「佔領華爾街運動」為例，據報部分示威者就因蒙面而被捕及遭檢控。不過，文件亦指，限制蒙面的規定過去十多年備受爭議，並多次引起訴訟。



根據網上資料，加拿大於二○一三年亦在經歷過多次示威後，立法禁止有人在騷亂及其他違法集會中戴上面具，有關罪行的最高刑罰為十年監禁。資料顯示，歐洲有十多個國家，包括奧地利、丹麥、西班牙、德國及法國等，亦已實施禁蒙面法。